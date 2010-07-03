Прощание с Владимиром Кара-Мурзой состоится в среду

Прощание с журналистом и историком Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.
Церемония пройдет с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре. В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После отпевания журналиста захоронят на Даниловском кладбище рядом с отцом, передает "Интерфакс".
Владимир Кара-Мурза (1959-2019) умер в воскресенье, 28 июля. Его журналистская карьера началась в 1992-м. Вместе с Евгением Киселевым Кара-Мурза работал над программой "Итоги" на РГТРК. На протяжении шести лет он вел программу "Сегодня в полночь" на НТВ, также был автором и ведущим программы "Свидетель века". В 1995 году был удостоен премии "Золотое перо России".
Кара-Мурза работал на телеканалах ТВ-6, ТВС и ТНТ. С 2003-го по 2008-ой вел программу "Сейчас в России" на телеканале RTVI, там же позднее появилась программа "Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой". С 2003 года сотрудничал с радиостанцией "Эхо Москвы".
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