Прощание с Владимиром Кара-Мурзой состоится в среду

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Прощание с журналистом и историком Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Церемония пройдет с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре. В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После отпевания журналиста захоронят на Даниловском кладбище рядом с отцом, передает "Интерфакс".

Владимир Кара-Мурза (1959-2019) умер в воскресенье, 28 июля. Его журналистская карьера началась в 1992-м. Вместе с Евгением Киселевым Кара-Мурза работал над программой "Итоги" на РГТРК. На протяжении шести лет он вел программу "Сегодня в полночь" на НТВ, также был автором и ведущим программы "Свидетель века". В 1995 году был удостоен премии "Золотое перо России".

Кара-Мурза работал на телеканалах ТВ-6, ТВС и ТНТ. С 2003-го по 2008-ой вел программу "Сейчас в России" на телеканале RTVI, там же позднее появилась программа "Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой". С 2003 года сотрудничал с радиостанцией "Эхо Москвы".