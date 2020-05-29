Скончался режиссер Владимир Коновалов

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Умер режиссер документальных фильмов о спорте Владимир Коновалов. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

"Ушел из жизни советский, российский режиссер документального кино, лауреат многочисленных национальных и международных профессиональных наград, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии, академик Всероссийской академии "НИКА" Владимир Федорович Коновалов", – говорится в сообщении.

Известно, что он совместно с рядом других режиссеров в 1993 году организовал кинофестиваль "Окно в Европу".

На протяжении всей своей карьеры Владимир Коновалов снял свыше 100 фильмов. Среди наиболее известных – "В воротах – Яшин", "Десятая вершина Ирины Родниной", "Эдуард Стрельцов. Вижу поле", "Хроники Олимпиад: взгляд из России" и другие.