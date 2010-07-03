Умер директор Института управления госресурсами ВШЭ Борис Рудник

На 71-м году жизни умер директор Института управления государственными ресурсами ВШЭ Борис Рудник.
"28 апреля 2019 года скоропостижно скончался Борис Львович Рудник, видный ученый и замечательный человек, исключительно много сделавший для Высшей школы экономики. Борис Львович воспринимал проблемы Университета и страны как свои личные и делал все, чтобы внести вклад в их решение", – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте института.
Прощание с Борисом Рудником состоится во вторник, 30 апреля, в 12:00 на Рогожском кладбище.
Борис Рудник пришел в ВШЭ в 2000 году. Тогда он занял должность начальника отдела финансовой политики экономического управления Администрации президента. Позже он стал ректором Югорского государственного университета. В 2010 снова вернулся в ВШЭ, где возглавил Институт управления государственными ресурсами.
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