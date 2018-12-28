Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

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Умер нападающий сборной СССР по хоккею и московского "Спартака" Евгений Зимин, сообщает пресс-служба "Спартака". Спортсмену был 71 год.

Зимин защищал цвета красно-белых с 1965 по 1974 год. В народной памяти он остался благодаря шайбе в ворота ЦСКА в решающем матче чемпионата страны 1969 года, а также шайбе, ставшей первой для сборной СССР в знаменитой Суперсерии с Канадой.

В составе сборной СССР Зимин дважды стал олимпийским чемпионом (1968 и 1972 годы), а также трехкратным чемпионом мира (в 1968, 1969 и 1971 годах).