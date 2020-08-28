Один из создателей мультсериала "Скуби-Ду" скончался в США

Фото: стоп-кадр из мультфильма "Скуби-Ду! встречает братьев Бу", 1987 год/реж. П. Соммер, К. Урбано, Р. Паттерсон
Скончался один из создателей популярного мультсериала "Скуби-Ду" Джо Руби. Ему было 87 лет, передает портал TMZ.
Джо Руби умер 26 августа в Калифорнии. У сценариста остались жена Кэрол, четверо детей и десять внуков. Место и дата похорон в настоящий момент не уточняются.
Джо Руби родился 30 марта 1933 года. После окончания средней школы Фэрфакса он поступил на службу в ВМС США, там Руби работал оператором гидролокатора на эсминце.
Позднее он начал свою карьеру в анимации в Walt Disney Productions, а затем перешел на монтаж. Некоторое время Руби работал на телевидении, а спустя время перешел работать в анимационную студию Hanna-Barbera Productions.
Для студии они вместе с Кеном Спирсом создали мультсериалы Dynomutt, Dog Wonder, Jabberjaw и другие программы. Но наибольшую популярность ему принес мультсериал "Скуби-Ду".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: