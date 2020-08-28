Один из создателей мультсериала "Скуби-Ду" скончался в США

Фото: стоп-кадр из мультфильма "Скуби-Ду! встречает братьев Бу", 1987 год/реж. П. Соммер, К. Урбано, Р. Паттерсон

Скончался один из создателей популярного мультсериала "Скуби-Ду" Джо Руби. Ему было 87 лет, передает портал TMZ.

Джо Руби умер 26 августа в Калифорнии. У сценариста остались жена Кэрол, четверо детей и десять внуков. Место и дата похорон в настоящий момент не уточняются.

Джо Руби родился 30 марта 1933 года. После окончания средней школы Фэрфакса он поступил на службу в ВМС США, там Руби работал оператором гидролокатора на эсминце.

Позднее он начал свою карьеру в анимации в Walt Disney Productions, а затем перешел на монтаж. Некоторое время Руби работал на телевидении, а спустя время перешел работать в анимационную студию Hanna-Barbera Productions.

Для студии они вместе с Кеном Спирсом создали мультсериалы Dynomutt, Dog Wonder, Jabberjaw и другие программы. Но наибольшую популярность ему принес мультсериал "Скуби-Ду".