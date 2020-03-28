Народную артистку СССР Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Народную артистку СССР Инну Макарову похоронили в субботу, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Инну Владимировну похоронили на Троекуровском кладбище", – заявили представители организации.

Макарова скончалась на 94-м году жизни 25 марта. Церемония прощания с артисткой состоялась в Центральной клинической больнице.

Знаменитая актриса сыграла в фильмах "Девчата", "Дело Румянцева", "Женитьба Бальзаминова" и ряде других известных картин эпохи.