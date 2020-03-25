Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова

Фото: ТАСС/Павел Смертин
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова скончалась в возрасте 93 лет, сообщила дочь актрисы Наталья Бондарчук. Время и место прощания станут известны позднее, передает ТАСС.
Народная артистка РФ Светлана Дружинина, сыгравшая с Макаровой в "Девчатах", назвала ее замечательным человеком и гениальной актрисой.
"Она умерла с бриллиантовой короной на голове. Она играла с полной творческой отдачей и талантом. Она прожила большую, роскошную жизнь", – отметила Дружинина.
Народный артист РФ Евгений Стеблов подчеркнул, что Макарова была выдающейся личностью.
"Очень яркая, внутренне гибкая и серьезная, и озорная. В ней была масса качеств, с одной стороны, противоположных, но в ней это все гармонично соединялось", – поделился он.
Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайге Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). После этого поступила в Театр-студию киноактера (ныне Государственный театр киноактера).
Снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Молодая гвардия", за роль в последнем была удостоена Сталинской премии. Широкую популярность Макаровой принесли съемки в кинокартине "Высота" 1957 года. Лента получила главный приз Х Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Специально для нее и Алексея Баталова писатель Юрий Герман создал сценарий фильма "Дорогой мой человек", в котором Макарова сыграла роль геолога Вари.
Кроме того, актриса играла роли в кинолентах дочери: "Пошехонская старина", "Живая радуга", "Детство Бемби", "Юность Бемби", "Пушкин. Последняя дуэль", "Одна любовь души моей". В 2000-х годах участвовала в нескольких сериалах, в частности "Капитанские дети" и "Оплачено смертью". Всего исполнила роли в 50 фильмах и сериалах. Была академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".
"Раскрывая тайны звезд": Инна Макарова
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