Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова скончалась в возрасте 93 лет, сообщила дочь актрисы Наталья Бондарчук. Время и место прощания станут известны позднее, передает ТАСС.

Народная артистка РФ Светлана Дружинина, сыгравшая с Макаровой в "Девчатах", назвала ее замечательным человеком и гениальной актрисой.

"Она умерла с бриллиантовой короной на голове. Она играла с полной творческой отдачей и талантом. Она прожила большую, роскошную жизнь", – отметила Дружинина.

Народный артист РФ Евгений Стеблов подчеркнул, что Макарова была выдающейся личностью.

"Очень яркая, внутренне гибкая и серьезная, и озорная. В ней была масса качеств, с одной стороны, противоположных, но в ней это все гармонично соединялось", – поделился он.

Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайге Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). После этого поступила в Театр-студию киноактера (ныне Государственный театр киноактера).

Снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Молодая гвардия", за роль в последнем была удостоена Сталинской премии. Широкую популярность Макаровой принесли съемки в кинокартине "Высота" 1957 года. Лента получила главный приз Х Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Специально для нее и Алексея Баталова писатель Юрий Герман создал сценарий фильма "Дорогой мой человек", в котором Макарова сыграла роль геолога Вари.

Кроме того, актриса играла роли в кинолентах дочери: "Пошехонская старина", "Живая радуга", "Детство Бемби", "Юность Бемби", "Пушкин. Последняя дуэль", "Одна любовь души моей". В 2000-х годах участвовала в нескольких сериалах, в частности "Капитанские дети" и "Оплачено смертью". Всего исполнила роли в 50 фильмах и сериалах. Была академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".