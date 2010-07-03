Умерла звезда сериала "Нашествие" Лиза Шеридан

Фото: ТАСС/ZUMA/Birdie Thompson

Актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в сериалах "Нашествие", "Менталист", "Остановись и гори", скончалась в США на 45-м году жизни. Причина ее смерти пока не известна, пишет портал News.ru.

Как уточнил менеджер актрисы, Шеридан не стало утром в понедельник, 25 февраля. Она умерла в своем доме в Новом Орлеане.

Лиза Шеридан родилась в декабре 1974 года. Известность пришла к актрисе в начале 1990-х годов. С тех пор она приняла участие в съемках более 40 фильмов и сериалов.

Накануне СМИ сообщили о кончине актрисы из "Бэтмена" Лизы Сигрем. Она умерла в США на 83-м году жизни. Уточняется, что актриса долгое время боролась с деменцией и последние годы провела на лечении в специализированном учреждении в Бербанке.