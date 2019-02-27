Умерла актриса из "Бэтмена" Лиза Сигрем

В США на 83-м году жизни скончалась актриса Лиза Сигрем. По данным портала THR, она долгое время боролась с деменцией.
Последние годы Сигрем провела на лечении в специализированном учреждении в Бербанке.
Актриса известна по ролям в сериалах. В частности, она играла в "Бэтмене" 1966-1968 годов. В числе ее главных работ – сериалы "Моя жена меня приворожила", "Перри Мэйсон", "Две тысячи лет спустя", "Воротилы", "Правосудие Берка", "Мой любимый марсианин", "Деревенщина из Беверли-Хиллз". Также выступила продюсером короткометражки You Never Know (2001). После 1976 года перестала появляться на телеэкранах, занявшись недвижимостью, а затем преподаванием актерского мастерства.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.