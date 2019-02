Умерла актриса из "Бэтмена" Лиза Сигрем

В США на 83-м году жизни скончалась актриса Лиза Сигрем. По данным портала THR, она долгое время боролась с деменцией.

Последние годы Сигрем провела на лечении в специализированном учреждении в Бербанке.

Актриса известна по ролям в сериалах. В частности, она играла в "Бэтмене" 1966-1968 годов. В числе ее главных работ – сериалы "Моя жена меня приворожила", "Перри Мэйсон", "Две тысячи лет спустя", "Воротилы", "Правосудие Берка", "Мой любимый марсианин", "Деревенщина из Беверли-Хиллз". Также выступила продюсером короткометражки You Never Know (2001). После 1976 года перестала появляться на телеэкранах, занявшись недвижимостью, а затем преподаванием актерского мастерства.