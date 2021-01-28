Церемония прощания с Сергеем Приходько завершилась в Москве

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В Москве простились с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько. Церемония проходила в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

На ней присутствовали зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров и другие.

О смерти Сергея Приходько стало известно 26 января. Ему было 64 года.

В 1993 году Приходько был принят на должность заведующего отделом департамента Европы МИД РФ, а в 1994 году он стал заведующим отделом второго европейского департамента МИД.

В 1995 году Приходько назначили на должность начальника отдела Балтии второго департамента МИД, на которой он проработал два года. В 1997 году он был переведен на должность исполняющего обязанности замдиректора МИД.

В период с марта 2004 по май 2012 года был помощником президента РФ. Он осуществлял организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности главы государства по вопросам внешней политики и международных отношений.

В мае 2012 года он был назначен на должность первого замруководителя аппарата правительства РФ, а с 8 мая 2013 года временно исполнял обязанности руководителя этого органа.

В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства. В 2020 году Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

