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14:01

Скончался профессор журфака МГУ Тертычный

утраты наука образование

14:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Профессор факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Александр Тертычный скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщил доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы Григорий Прутцков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что профессор кафедры периодической печати Тертычный пользовался заслуженным авторитетом в научных кругах и был автором ряда фундаментальных научных исследований. По его учебникам "будет учиться еще не одно поколение студентов", подчеркнул Прутцков.

По его словам, Тертычный был удивительно душевным и отзывчивым человеком. "К нему можно было всегда обратиться за помощью, советом и быть уверенным, что он поможет", − вспоминает доцент кафедры зарубежной журналистики. Прутцков также выразил соболезнования родным и близким профессора.

Тертычный родился в Курске в 1944 году. В 1973 году он окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Среди научных и учебно-методических публикаций Тертычного особо выделяют учебники "Аналитическая журналистика", "Жанры периодической печати" и "Расследовательская журналистика".

утраты наука образование

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