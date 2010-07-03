Умер советский космонавт Валерий Быковский

Фото: ТАСС/Климентьев Михаил

Космонавт, дважды Герой СССР Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр подготовки космонавтов.

"27 марта на 85-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза полковник Валерий Федорович Быковский", – сообщили агентству.

Валерий Быковский родился 2 августа 1934 года в Московской области. Летчик-космонавт СССР № 5, дважды Герой Советского Союза. Он совершил три полета в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды.