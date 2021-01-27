Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов

Фото: facebook.com/Андрей Болсунов (Andrey Bolsunov)

Актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов скончался на 53-м году жизни, сообщается на странице театра в Instagram.

"Сегодня умер актер Андрей Болсунов. Нашим зрителям он знаком по спектаклям "Палачи", "Молоко", "Девять", "Хармс. Мыр", "Пробуждение весны", "Страх". Андрей остался в труппе после того, как Театр имени Гоголя стал "Гоголь-центром", и был важной и неотъемлемой частью нашей команды", – говорится в сообщении.

О причинах смерти Болсунова не сообщается. Коллектив "Гоголь-центра" выразил соболезнования родным и близким актера.

"Мы запомним Андрея как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера", – сказано в сообщении.

Андрей Болсунов родился в 1969 году в Одессе. В школьные годы играл в студенческом театре-студии "Встреча". После армии окончил Театральное училище имени Щепкина, сразу после выпуска из которого в 1993 году начал служить в Московском драматическом театре имени Гоголя, позже реформированном в "Гоголь-центр".