Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк

Фото: AP Photo/Boris Yurchenko,
Легендарный разведчик Джордж Блейк, по собственным убеждениям перешедший на сторону советской разведки из Ми-6, умер на 99-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка", – объявил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.
По словам специалиста, Блейк искренне любил Россию и восхищался подвигом российского народа в период Великой Отечественной войны.
Джордж Блейк родился в Роттердаме 11 ноября 1922 года. Участвовал в нидерландском Сопротивлении и затем работал на Управление специальных операций, а после Второй мировой войны пришел на службу в Ми-6.
В 1961 году Блейка по решению суда приговорили к 42 годам тюремного заключения после предательства польского разведчика-перебежчика Михала Голеневского. Британскому разведчику удалось сбежать в СССР, где он начал новую жизнь.
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