Глава компании-организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе скончалась в Москве

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Глава компании-организатора премии ТЭФИ Майя Кобахидзе скончалась в столице 26 декабря в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь премии Наталья Уварова.

"К сожалению, ушла из жизни Майя Кобахидзе, в последние годы она работала генеральным директором Комитета индустриальных телевизионных премий", – цитирует слова Уваровой ТАСС. Причина смерти Кобахидзе не уточняется. Место и дата церемонии прощания будут названы позже.

Как напомнила Наталья Уварова, в разные годы Майя Кобахидзе занимала посты первого замминистра культуры Грузии, директора департамента господдержки искусства в Минкультуры РФ, а также была начальником управления современного искусства Федерального агентства по культуре и кинематографии.

В этот же день в столице скончался композитор Владимир Шаинский. Автору музыки к более чем 40 мультфильмам и кинофильмам для детей было 92 года.