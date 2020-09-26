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Культура

26 сентября, 23:45

Актер Театра сатиры Владимир Носачев скончался в возрасте 80 лет

утраты культура

Фото: satire.ru

Актер Московского академического театра сатиры Владимир Носачев ушел из жизни. Ему было 80 лет, говорится в заявлении худруководителя театра Александра Ширвиндта на сайте учреждения.

"С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева", – следует из заявления Ширвиндта. Причина смерти артиста и дата похорон в настоящий момент неизвестны.

Владимир Носачев родился 14 апреля 1950 года. В 1966 году окончил высшее Театральное училище имени Бориса Васильева Щукина. Был актером Театра Сатиры с 1966 года.

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