Умерла хормейстер Татьяна Анофриева

После долгой болезни умерла заслуженная артистка России, хормейстер Татьяна Анофриева. Об этом сообщает сайт Большого детского хора имени Виктора Попова.

"Приносим свои искренние соболезнования родственникам и близким Татьяны Владимировны", – сказано в сообщении.

Пока нет информации о дате и месте прощания.

В начале июля самочувствие Анофриевой ухудшилось. Она попала в больницу и провела пять дней в реанимации. В середине июля ее выписали из больницы.

Татьяна Анофриева закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу "дирижер хора". Одним из ее преподавателей был Виктор Попов. Он пригласил ее работать во Дворец пионеров. В 1970 году при помощи Анофриевой был создан детский хор.

Большой детский хор имени Виктора Попова отметил, что последний раз хормейстер вышла к хору почти 10 лет назад. Это было на концерте, посвященном сорокалетию хора.