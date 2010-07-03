Скончался актер Валерий Харченко

Актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни, сообщает Пятый канал.
Жена вызвала скорую помощь после того, как супругу резко стало плохо. Но помочь артисту не удалось.
Точная причина смерти пока не уточняется, но известно, что Харченко долгое время боролся с серьезной болезнью.
Валерий Харченко родился в Харьковской области. В 1971 году окончил ВГИК. Работал над созданием нескольких десятков кинокартин, сотрудничал с режиссером Андреем Тарковским. Как актер известен по ролям в фильмах "Взрыв после полуночи", "Дом для Серафима", "Зарубки на память".
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