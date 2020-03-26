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Общество

11:41

Скончался народный артист России Юрий Кукес

утраты культура общество

Фото: youtube.com/GUCEI1927

Народный артист России Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сайт ФКП "Росгосцирк".

"На 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался народный артист России Юрий Кукес. В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте", – заявили в Российской государственной цирковой компании.

Коллектив Росгосцирка также выразил соболезнования родным и близким культурного деятеля.

Юрий Кукес посвятил цирку 50 лет своей жизни. Помимо работы в России, он также семь лет развивал это направление в Японии. В 2002 году Кукесу присвоили звание "Народный артист России".

Последние годы жизни артист работал директором музея театра "Уголок дедушки Дурова".

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