Скончался экс-директор Латвийской оперы Андрейс Жагарс

Бывший директор Латвийской оперы, актер и режиссер Андрейс Жагарс скончался в Риге в возрасте 60 лет. О его смерти сообщил в своем микроблоге в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Министр выразил "самые глубокие соболезнования близким великого актера, режиссера и бывшего директора Латвийской национальной оперы", а также "поклонникам его таланта в связи с его уходом в вечность!".
Жагарс родился в Черногорске, в Сибири, 16 октября 1958 года. Год спустя его семья вернулась в Латвийскую ССР, где он окончил актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории имени Витола. После выпуска играл в театре и снимался кино.
В период с 1996 по 2013 год Жагарс возглавлял Латвийскую национальную оперу. Позже он, вместе с солисткой балета Большого театра Илзе Лиепа, стал ведущим программы "Большой балет – 2016" на телеканале "Культура".
Ранее сообщалось о смерти британского рок-музыканта, основателя и вокалиста синти-поп-группы Talk Talk Марка Холлиса. Он умер в возрасте 64 лет. Причины смерти музыканта не уточняются.
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