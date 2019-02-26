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17:41

Скончался экс-директор Латвийской оперы Андрейс Жагарс

утраты культура за рубежом

17:41

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Венского бала

Бывший директор Латвийской оперы, актер и режиссер Андрейс Жагарс скончался в Риге в возрасте 60 лет. О его смерти сообщил в своем микроблоге в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Министр выразил "самые глубокие соболезнования близким великого актера, режиссера и бывшего директора Латвийской национальной оперы", а также "поклонникам его таланта в связи с его уходом в вечность!".

Жагарс родился в Черногорске, в Сибири, 16 октября 1958 года. Год спустя его семья вернулась в Латвийскую ССР, где он окончил актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории имени Витола. После выпуска играл в театре и снимался кино.

В период с 1996 по 2013 год Жагарс возглавлял Латвийскую национальную оперу. Позже он, вместе с солисткой балета Большого театра Илзе Лиепа, стал ведущим программы "Большой балет – 2016" на телеканале "Культура".

Ранее сообщалось о смерти британского рок-музыканта, основателя и вокалиста синти-поп-группы Talk Talk Марка Холлиса. Он умер в возрасте 64 лет. Причины смерти музыканта не уточняются.

утраты культура за рубежом

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