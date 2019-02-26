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08:32

Умер вокалист группы Talk Talk Марк Холлис

культура

08:32

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Фото: wikipedia.org/Posthepos по лицензии CC BY-SA 4.0

Британский рок-музыкант, основатель и вокалист синти-поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет, сообщает портал News.ru со ссылкой на заявление родственников и коллег музыканта.

О причинах смерти музыканта пока не сообщается.

Группа Talk Talk была основана в 1981 году и просуществовала 10 лет. За время своей деятельности коллектив выпустил пять студийных альбомов. Поздние проекты коллектива считаются первыми в жанре построка. Холлис был автором таких хитов как It’s My Life, Such a Shame и Talk Talk.

В 1998 году музыкант выпустил свой единственный сольный альбом Mark Hollis, лирика которого была в основном посвящена событиям жизни и карьеры. Альбом попал на 53 место британского хит-парада. После этого Холлис вел затворнический образ жизни. В начале 2001 года участвовал в записи альбома Ани Гарбарек Smiling and Waving.

культура

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