Американский мультипликатор Бад Лакки, автор знаменитого ковбоя Вуди из "Истории игрушек", умер в США на 84-м году жизни.

Как сообщил изданию The Hollywood Reporter сын художника, аниматор скончался после продолжительной болезни в хосписе города Ньютаун в штате Коннектикут.

"Бад Лакки – один из истинных невоспетых героев анимации. Бад помог создать большинство наших фильмов, начиная с "Истории игрушек". Он был пятым аниматором, принятым на работу в Pixar", – заявил сооснователь анимационной студии Джон Лассетер.

Бад Лакки не только придумал ковбоя Вуди для "Истории игрушек". Он принимал непосредственное участие в создании таких мультфильмов, как "Приключения Флика", "Корпорация монстров", "Суперсемейка", "Тачки". Он также озвучивал клоуна Чаклза в "Истории игрушек-3" и ослика Иа в "Винни Пухе".

Близкие художника попросили поклонников его таланта пожертвовать деньги Калифорнийскому институту искусств – в Фонд стипендии Бада Лакки.

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