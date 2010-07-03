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Общество

19:14

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

утраты общество

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян. Ей было 93 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки.

"Ушел из жизни близкий всем нам человек", – заявили в спецслужбе.

Гоар Вартанян и ее супруг Геворк Вартанян оставили в судьбах многих людей огромный след, который "уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях", отмечают в пресс-службе.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в Гюмри. В 1930-х годах переехала жить в Иран. В 16 лет она вошла в антифашистсткую группу и вела разведывательную работу со своим мужем Геворком Вартаняном.

В 1943 году она принимала участие в операции по обеспечению безопасности. Во время нее была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" – Сталина, Рузвельта и Черчилля.

После 1956 года супруги под псевдонимами Анита и Анри выполняли разведывательную работу в экстремальных условиях во многих странах мира. После 30 лет работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. Специалисты считают, что результаты их работ никогда не будут рассекречены.

Гоар Вартанян была удостоена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многих медалей.

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