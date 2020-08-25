Фото: скриншот видео youtube.com/Cam&Fam

Популярный блогер Лендон Клиффорд умер в 19 лет. Об этом в Instagram сообщила его супруга, вместе с которой парень вел YouTube-канал Cam&Fam.

Девушка рассказала, что последние шесть дней жизни блогер провел в коме. Камрин добавила, что после смерти ее муж стал донором органов.

"Он должен был вести своих дочерей к алтарю. Он должен был умереть от старости вместе со мной. Невозможно описать словами ту боль, которую я чувствую", – написала супруга.

На YouTube-канале Cam&Fam более 1,29 миллиона подписчиков. Видео, которые выкладывали супруги, были посвящены их семейной жизни, воспитанию детей, а также беременности и родам.