Скончался джазовый барабанщик Джимми Кобб

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Известный американский барабанщик Джимми Кобб, прославившийся в джазовом направлении, скончался в Нью-Йорке на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала жена музыканта, смерть наступила из-за рака легких. Кобб умер в собственном доме на Манхэттене.

За время своей работы барабанщик сотрудничал с такими музыкантами, как Дина Вашингтон, Уэс Монтгомери и Джон Колтрейн. Кроме того, Кобб известен как последний участник квинтета Майлза Дэвиса, пионера американского джаза.