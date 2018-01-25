Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге

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Народная артистка Людмила Сенчина завещала похоронить ее Смоленском кладбище в Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на Юрия Шварцкопфа – гендиректора Театра музыкальной комедии (ТЮЗ), где Сенчина работала солисткой в молодости.

Точной даты траурной церемонии пока нет, но она может может пройти в воскресенье, 28 января. Прощание состоится в ТЮЗ, а отпевание – во Владимирском соборе. По словам Шварцкопфа, этот вопрос решится в конце дня.

Певица скончалась утром 25 января в одной из петербургских больниц. Ей было 67 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Широкую известность Людмиле Сенчиной принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970), где она исполнила песню "Золушка" Игоря Цветкова на слова Ильи Резника.

В 1979 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 2002-м стала народной артисткой России. В 2003 году получила звание заслуженного артиста Украины.