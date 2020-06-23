Умер артист балета Николай Фадеечев

Фото: РИА Новости/Николай Саховский

Умер советский и российский артист балета Николай Фадеечев, сообщает "Газета.ру". Народному артисту СССР было 87 лет.

После учебы в Московском хореографическом училище в 1952 году Николая Фадеечева приняли в балетную труппу Большого театра, где он танцевал в течение 25 лет.

Артист снимался в кинофильме-балете "Лебединое озеро", кинофильме-концерте "Балерина" и других. Он танцевал с Майей Плисецкой и Галиной Улановой.

В 1977 году Фадеечев стал педагогом-репетитором Большого театра. Среди его учеников Сергей Филин и Николай Цискаридзе.