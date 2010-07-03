Умер экс-глава Читы, руководивший городом почти 20 лет

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Анатолий Михалев, руководивший администрацией Читы более 20 лет, умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

"Да, Анатолий Дмитриевич скончался, подтверждаю", – цитирует ТАСС врио главы городского округа "Город Чита" Андрея Ядрищенского.

Михалев родился в 1948 году. Перовое место работы – Читинский ремонтно-монтажный комбинат. Был слесарем, старшим мастером участка, начальником цеха, мастером, инженером по технике безопасности.

С 1993 года работал в администрации Читы. До 1996 года занимал должность заместителя главы администрации – председателя комитета экономики. В 1996-2000 годах – первый заместитель мэра. Михалев руководил Читой с 2000 года – сначала избирался мэром на всенародных выборах, а после смены модели управления городом в 2014 году избрался депутатом гордумы, и затем – ее председателем.

В январе 2019 года он ушел в отставку по личным причинам. Депутаты поддержали его решение. Позднее у правоохранительных органов возникали вопросы к деятельности нескольких заместителей Михалева, которые в итоге стали фигурантами уголовных дел.