Москва простится с кинооператором Валерием Никоновым 25 января

В пятницу, 25 января, в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) пройдет прощание с кинооператором Валерием Никоновым. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов.

Начало прощальной церемонии назначено на 12:00.

Никонов умер 22 января из-за продолжительной болезни. Кинооператор долгое время находился на аппарате искусственного дыхания, однако, несмотря на это, поддерживал связь с Гильдией кинооператоров.

Валерий Никонов родился в 1942 году в столице, окончил ВГИК. Являлся оператором Центральной студии документальных фильмов, работал оператором Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов. Был главным оператором телеканала "Доверие" (Москва).