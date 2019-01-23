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15:22

Кинооператор Валерий Никонов скончался в Москве

утраты культура

15:22

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Фото: csdfmuseum.ru

Кинооператор Центральной студии документальных фильмов, заслуженный деятель искусств РФ Валерий Никонов скончался 22 января, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Он долгое время боролся с болезнью и находился на аппарате искусственного дыхания, но несмотря на это поддерживал связь с Гильдией кинооператоров. Никонов давал советы и участвовал в обсуждении памятника фронтовым кинооператорам.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким оператора. Прощание с ним состоится в ритуальном зале ЦКБ по улице Маршала Тимошенко 25 января в 12:00.

Никонов родился в 1942 году в Москве, окончил ВГИК. Являлся оператором Центральной студии документальных фильмов, работал оператором Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов.

Был главным оператором телеканала "Доверие" (Москва), а также консультантом отдела департамента массовых коммуникаций, культуры и образования аппарата правительства РФ.

За операторские работы Никонова удостаивали многочисленных призов отечественных и зарубежных кинофестивалей. Он получил приз Международной ассоциации телевидения "За мастерство в видеопроизводстве", был номинирован на премию американского телевидения "ЭММИ".

утраты культура

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