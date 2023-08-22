Умер итальянский певец Тото Кутуньо

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Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщило итальянское национальное информационное агентство ANSA.

В СМИ уточнили, что исполнитель умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его госпитализировали. По словам менеджера Кутуньо Данило Манкузо, певец на протяжении долгого времени болел, но в последние месяцы ему стало хуже.

Тото (Сальваторе) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново в Италии. Наибольшую известность исполнитель получил благодаря сотрудничеству с такими музыкантами, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri. Также Кутуньо прославился своей песней "L’italiano".

В 1990 году Кутуньо принял участие в конкурсе "Евровидение 1990" в Загребе с песней "Insieme: 1992" и стал его победителем.