Скончался переводчик и литературный критик Виктор Топоров

Переводчик и литературный критик Виктор Топоров скончался в среду на 68-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила на своей странице в Facebook его дочь Аглая Топорова.

Ранее сам Виктор Топоров написал на своей странице в той же социальной сети, что болен: "Без экстренной операции все же не обойтись, причем исход гадателен".

Топоров родился в Ленинграде в 1946 году. Известен, в частности, как ответственный секретарь премии "Национальный бестселлер", которую основал издатель Константин Тублин и как один из основателей и член жюри Григорьевской поэтической премии.

Топоров занимался переводами английской, американской, немецкой поэзии. Он также перевел романы "Американская мечта" Нормана Мейлера, "Шпион, пришедший с холода" Джон ЛеКарре и ряд остросюжетных английских и американских романов.