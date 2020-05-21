Умер олимпийский чемпион Александр Герасимов

Умер олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Герасимов, сообщает "Газета.ру".

О смерти бывшего хоккеиста стало известно утром 21 мая. Герасимов ушел из жизни в возрасте 61 года. Причина не уточняется.

Бывший хоккеист выступал за московский ЦСКА. В составе команды бывший форвард стал семикратным чемпионом СССР.

В составе сборной Советского Союза Герасимов завоевал золото Олимпийских игр 1984 года в Сараево.

Всего же хоккеист принял участие в 232 матчах первенства страны, в которых забросил 73 шайбы.