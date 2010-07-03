Скончался "голос петербургского метро" Михаил Быков

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Диктор и телеведущий Михаил Быков, известный как "голос метро" северной столицы, скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 73 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Его голос – визитная карточка метро. Мы соболезнуем родным и близким", – заявили в петербургской подземке.

Михаил Быков родился в 1945 году. Его детство прошло на Севере, но затем семья перебралась в Ленинград.

Он начал путь в качестве диктора на Ленинградском радио. Позднее ему предложили попробовать озвучить несколько объявлений для подземки в связи с открытием новых станций. С тех пор он записал десятки роликов для метро.

Быков вел новости, передачи, праздничные концерты, озвучивал киножурналы, читал программы передач. После распада СССР остался работать на Пятом канале. В 2002 году перешел на Региональное телевидение, где вел новости.

В 2009 году голосом Быкова записаны названия станций, которые пока строятся. Еще ряд записей диктор сделал в 2013 году.