Скончался "голос петербургского метро" Михаил Быков

Диктор и телеведущий Михаил Быков, известный как "голос метро" северной столицы, скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 73 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"Его голос – визитная карточка метро. Мы соболезнуем родным и близким", – заявили в петербургской подземке.
Михаил Быков родился в 1945 году. Его детство прошло на Севере, но затем семья перебралась в Ленинград.
Он начал путь в качестве диктора на Ленинградском радио. Позднее ему предложили попробовать озвучить несколько объявлений для подземки в связи с открытием новых станций. С тех пор он записал десятки роликов для метро.
Быков вел новости, передачи, праздничные концерты, озвучивал киножурналы, читал программы передач. После распада СССР остался работать на Пятом канале. В 2002 году перешел на Региональное телевидение, где вел новости.
В 2009 году голосом Быкова записаны названия станций, которые пока строятся. Еще ряд записей диктор сделал в 2013 году.
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