Обладательница "Оскара" Дороти Мэлоун скончалась в США

Фото: AP
Американская актриса Дороти Мэлоун скончалась в США на 93-м году жизни.
Она ушла из жизни по естественным причинам, сообщает Variety со ссылкой на менеджера артистки. В последние дни жизни Мэлоун находилась в своем доме в Далласе.
Актриса родилась в Чикаго в 1925 году. Она известна по картинам "Глубокий сон", "Убийца, запугавший Нью-Йорк", "Легкая добыча", "Запятнанные ангелы". В 1957 году Мэлоун стала обладательницей премии "Оскар", которая досталась ей за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Слова, написанные на ветру". Артистку также удостоили звезды на Голливудской аллее славы за вклад в киноиндустрию. Последней работой Мэлоун стала картина "Основной инстинкт", где она сыграла с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун.
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