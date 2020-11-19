Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На 83-м году жизни умер народный художник РФ Сергей Бархин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского театра имени Маяковского.

Причина смерти сценографа не уточняется. Место и время прощания пока также не известны.

Сергей Бархин родился 31 марта 1938 года, учился в МАРХИ, занимался архитектурой и книжной иллюстрацией. Работал в крупнейших театрах столицы, был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, в 1995–2000 годах являлся художественным руководителем – сценографом Большого театра.