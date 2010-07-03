Скончался актер Сергей Афанасьев

Фото: кадр из сериала "Сыщики 5", реж. Борис Щербаков, Василий Щербаков

Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев, сообщает Союз кинематографистов России.

Артист ушел из жизни 19 сентября на 63-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни.

Сергей Афанасьев в 1990 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Он играл в спектаклях Ростовского театра драмы имени Горького и Московского театра "Вернисаж".

Дебют актера в кино состоялся в 1991 году, когда он снялся в фильме "Опыт бреда любовного очарования". Всего в творческой биографии актера 87 киноролей. Среди самых известных роли в картинах "Час Волкова", "Охота на гения", "Земский доктор. Возвращение", "Анна-детективъ", "Динозавр" и "Дипломат".