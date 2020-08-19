Скончался актер из фильма "Звездный путь"

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Ушел из жизни британский актер Бен Кросс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Guardian.

Известно, что Кросс скончался в возрасте 72 лет в Вене. О смерти актера сообщила его дочь. Она отметила, что отец умер после непродолжительной болезни.

"Он был болен уже некоторое время, но за последнюю неделю его состояние резко ухудшилось", – пояснила Лорен.

Одной из самых известных ролей актера в кино стала роль посла планеты Вулкан Спока в фильме "Звездный путь". Кроме того, Кросс известен зрителю по фильму "Огненные колесницы".

Кросс также часто играл в театре. При этом в его активе имеются несколько авторских песен.