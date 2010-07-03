Умер актер Август Милованов из "Государственной границы"

На 83-м году жизни в Минске скончался актер Август Милованов, известный по ролям в сериалах "Бронзовая птица", "Закон", в фильмах "Государственная граница" и "Записки юного врача".
Сообщение о смерти артиста опубликовано на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы, где он работал долгое время. Отмечается, что прощание состоится на главной сцене театра, о времени гражданской панихиды станет известно позднее.
Милованов родился в 1937 году в Волгограде (Сталинграде). Работал в областном театре имени Горького, затем переехал в Белоруссию – выступал в Государственном драмтеатре имени Коласа в Витебске, затем – в театре имени Янки Купалы в Минске. Исполнял роли в постановках "Что тот солдат, что этот", "Я, бабушка, Илико и Илларион", "Святая святых", "Забыть Герострата", "Мудромер", "Ромул Великий".
В 1989 году получил звание Народного артист БССР. Решил уйти из театра после того, как на спектакле "Поминальная молитва" у него случился микроинсульт.
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