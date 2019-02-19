Умер режиссер "Мосфильма" Борис Яшин

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Режиссер "Мосфильма" Борис Яшин скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"18 февраля на 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Бориса Яшина. Приносим соболезнования родным и близким Бориса Владимировича", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отпевание состоится 22 февраля в 12:00 в храме Архангела Михаила в Тропареве.

Борис Яшин – режиссер-постановщик таких фильмов как "Эй, кто-нибудь!", "Осенние свадьбы", "Первая девушка", "Ожидание", "Я за тебя отвечаю", "Аэропорт со служебного входа", "Дом на Рождественском бульваре", "Мещерские" и других.

Ранее стало известно, что в Ярославле в возрасте 92 лет скончалась актриса ярославского драматического театра имени Волкова, народная артистка РФ Наталия Терентьева. В театре ее уход из жизни назвали завершением эпохи.

Терентьева родилась в 1926 году в театральной семье. Актерскую карьеру Терентьева начала во вспомогательном составе Московского художественного театра, затем работала в Иркутске и Пскове, а потом стала актрисой театра имени Волкова. В 2005 году актрису удостоили "Золотой маски" в номинации "За честь и достоинство".