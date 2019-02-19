Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:04

Скончалась актриса Наталия Терентьева

утраты культура

17:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Российский государственный академический театр имени Волкова

Актриса ярославского драматического театра имени Волкова, народная артистка РФ Наталия Терентьева скончалась в Ярославле в возрасте 92 лет, сообщается на сайте театра.

В театре ее уход из жизни назвали завершением эпохи. "Наталия Терентьева останется в памяти признанным мастером и любимой актрисой, обладавшей невероятной харизмой и неравнодушием… Это большая потеря для всего театрального сообщества", – отметили в театре. Коллеги говорят о Терентьевой как о "безгранично талантливой" актрисе, "подававшей пример профессионализма и благородства".

Терентьева родилась в 1926 году в театральной семье. Во время Великой Отечественной войны была санитаркой и медсестрой. Актерскую карьеру Терентьева начала во вспомогательном составе Московского художественного театра, затем работала в Иркутске и Пскове, а потом стала актрисой театра имени Волкова.

На его сцене она исполнила свыше 200 разнохарактерных ролей. В 2005 году актрису удостоили "Золотой маски" в номинации "За честь и достоинство".

утраты культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика