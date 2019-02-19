Скончалась актриса Наталия Терентьева

Актриса ярославского драматического театра имени Волкова, народная артистка РФ Наталия Терентьева скончалась в Ярославле в возрасте 92 лет, сообщается на сайте театра.

В театре ее уход из жизни назвали завершением эпохи. "Наталия Терентьева останется в памяти признанным мастером и любимой актрисой, обладавшей невероятной харизмой и неравнодушием… Это большая потеря для всего театрального сообщества", – отметили в театре. Коллеги говорят о Терентьевой как о "безгранично талантливой" актрисе, "подававшей пример профессионализма и благородства".

Терентьева родилась в 1926 году в театральной семье. Во время Великой Отечественной войны была санитаркой и медсестрой. Актерскую карьеру Терентьева начала во вспомогательном составе Московского художественного театра, затем работала в Иркутске и Пскове, а потом стала актрисой театра имени Волкова.

На его сцене она исполнила свыше 200 разнохарактерных ролей. В 2005 году актрису удостоили "Золотой маски" в номинации "За честь и достоинство".