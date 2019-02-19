Скончался автор термина "глобальное потепление"

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Климатолог Уоллес Брокер, известный как автор термина "глобальное потепление", скончался на 88-м году жизни, передает агентство Associated Press.

Сообщается, что ученый умер в понедельник в одной из больниц Нью-Йорка.

Брокера часто называют популяризатором термина "глобальное потепление". Впервые этот термин ученый использовал в 1975 году в статье для научного журнала Science, назвав так последствия воздействия человека на климат.

Известно, что позднее сам же автор критиковал свой термин.

Брокер родился 29 ноября 1931 года в штате Иллинойс. Он окончил Колумбийский университет. Там же остался преподавать на кафедре геологии и окружающей среды. За свою жизнь Брокер написал более 500 статей и 14 книг.