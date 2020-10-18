Скончался основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум

Фото: facebook.com/marta.krasnopolskaya

Основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил его друг, поэт Лев Рубинштейн, на своей персональной странице в Facebook.

"Илья Эпельбаум. Илюша. Больше нет его, моего дружка и собеседника, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас – для родных, для друзей театра "Тень", для меня лично", – написал автор.

Рубинштейн подчеркнул, что для него отсутствие друга "совершенно непредставимо".

Режиссер Илья Эпельбаум родился 21 июля 1961 года. Его театр теней и кукол "Тень" работал в Москве с 1988 года – учреждение артист открыл вместе с Майей Краснопольской. Эпельбаум за свои работы стал лауреатом театральной премии "Золотая маска".