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Культура

15:11

Умер писатель Алексей Михеев

утраты культура

Фото: РГМЦ

Умер российский писатель и литературный критик Алексей Михеев. Ему было 67 лет, сообщает "Российская газета" со ссылкой на супругу Наталью.

"Многие из вас знают, что 14 лет он боролся с последствиями обширного инфаркта. Не раз жизнь висела на ниточке, но Леша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась. Знаю, что для многих из вас это шок, как и для нашей семьи", – сообщили Наталья, добавив, что информация о дате и месте похорон сообщит позже.

Михеев родился 11 февраля 1953 года в Москве. После окончания МГУ, где он учился на экономическом факультете, он преподавал в министерстве культуры, Академии наук и в РГГУ преподавателем.

Писатель также вел литературную программу "Лит-парад" на радиостанции "Эхо Москвы". Он был главным редактором журнала "Иностранная литература", критик выпускал материалы в авторской рубрике "Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым".

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