Коллеги Цывиной выразили соболезнования в связи со смертью актрисы

Фото: кадр из фильма "По ту сторону смерти", режиссер Сергей Чекалов

Актриса Ксения Хаирова в разговоре с Москвой 24 выразила соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РФ Ирины Цывиной, которая скончалась на 56-м году жизни.

"Я в последние дни, к моему большому сожалению, с ней не общалась. Со слов наших общих друзей, она прекрасно себя чувствовала: держала пост, принимала гостей у себя дома, была в прекрасной форме. Я не знаю, как абсолютно здоровый и нормальный человек может вот так лечь и умереть. Она была прекрасной актрисой", – рассказала Хаирова.

В свою очередь, актер театра и кино, заслуженный артист России Георгий Мартиросян назвал Цывину "хорошим и талантливым человеком".

"Как актриса она была обидно мало востребована. Во всяком случае, у нее было не так много картин, где она бы могла раскрыть свой образ и талант", – полагает он.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет. Причина смерти пока не известна.

Ирина Цывина – выпускница школы-студии МХАТ, она играла на сценах Театра имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатирикона". Цывина также была членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино. В 1994 году она опубликовала книгу о жизни и творчестве народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, который был ее супругом в течение шести лет, до своей смерти.

Российским зрителям актриса известна по сериалам "Кадетство", "Шакал", "Ольга", "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки". Кроме того, она снялась в таких картинах, как "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка".



Ксения Руденко