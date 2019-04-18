Умерла актриса Ирина Цывина

Фото: Фото: кадр из фильма "Вечный муж", режиссер Евгений Марковский
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина, сыгравшая в сериалах "Кадетство" и "Ольга", скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщила ТАСС дружившая с Цывиной актриса Ксения Хаирова.
"Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили", − заявила собеседница агентства. "Ее тело привезли сегодня в час ночи", − добавила Хаирова. По словам актрисы, причина смерти Цывиной пока неизвестна.
Ирина Цывина родилась в Минске в 1963 году. Выпускница школы-студии МХАТ, она играла на сценах Театра имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатирикона". С 1993 года по 2003 год актриса жила и работала в США.
Цывина также была членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино. В 1994 году она опубликовала книгу о жизни и творчестве народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, который был ее супругом в течение шести лет − до своей смерти.
Российским зрителям актриса также известна по сериалам "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки". Кроме того, она снялась в таких картинах, как "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка".
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