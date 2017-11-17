Актер сериала "Морские дьяволы" умер в возрасте 48 лет

Умер актер сериала "Морские дьяволы" Сергей Салеев. Артист ушел из жизни в возрасте 48 лет в Санкт-Петербурге.

Салеева не стало еще 1 ноября, однако широкую огласку это известие приобрело после того, как встал вопрос о судьбе домашних животных актера.

"Не стало друга моего Сереги Салеева. Конечно, остались у него дела недоделанные, а еще две кошки и собачонок совсем маленький", – написала в соцсети его знакомая Ольга Торощина, сообщает "Российская газета".

Оказалось, найти новый дом щенку смогли быстро, а с котами возникли проблемы.

В последний раз Салеев выходил на связь 24 октября. Он написал пост, в котором прославил профессию актера. По некоторым данным, у артиста были проблемы с алкоголем.

Сергей Салеев родился в 1969 году. Он снимался в популярных телевизионных сериалах, среди которых – "Дело было в Гавриловке", "Важняк. Игра на вылет", "Морские дьяволы. Смерч-3".