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Общество

17 ноября, 20:08

Актер сериала "Морские дьяволы" умер в возрасте 48 лет

утраты культура кино

Фото: facebook.com/sergej.saleev

Умер актер сериала "Морские дьяволы" Сергей Салеев. Артист ушел из жизни в возрасте 48 лет в Санкт-Петербурге.

Салеева не стало еще 1 ноября, однако широкую огласку это известие приобрело после того, как встал вопрос о судьбе домашних животных актера.

"Не стало друга моего Сереги Салеева. Конечно, остались у него дела недоделанные, а еще две кошки и собачонок совсем маленький", – написала в соцсети его знакомая Ольга Торощина, сообщает "Российская газета".

Оказалось, найти новый дом щенку смогли быстро, а с котами возникли проблемы.

В последний раз Салеев выходил на связь 24 октября. Он написал пост, в котором прославил профессию актера. По некоторым данным, у артиста были проблемы с алкоголем.

Сергей Салеев родился в 1969 году. Он снимался в популярных телевизионных сериалах, среди которых – "Дело было в Гавриловке", "Важняк. Игра на вылет", "Морские дьяволы. Смерч-3".

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