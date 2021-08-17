Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Фото: ilyushin.org

Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов скончался в возрасте 59 лет в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 года на 60-м году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина", – сказали в пресс-службе "Ил".

Андрей Юрасов родился в 1961 году. С 1981 года работал в Авиационном комплексе имени Ильюшина, пройдя путь от техника до главного конструктора предприятия. Руководил работами по модернизации военно-транспортного самолета Ил-76 и самолета-заправщика Ил-78.