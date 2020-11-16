Москва онлайн покажет церемонию прощания с Арменом Джигарханяном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

17 ноября Москва онлайн покажет прямую трансляцию прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, которое состоится в его театре. Проститься с артистом придут коллеги, близкие люди, поклонники.

Похоронят Армена Джигарханяна в этот же день на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Актер скончался в субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни.

Смотрите прямую трансляцию 17 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.