В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Фото: вдпо.рф

В Москве на 63-м году жизни скончался заместитель главы центрального совета "Всероссийского добровольного пожарного общества" (ВДПО) Виктор Климкин.

"От остановки сердца умер генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин", – сообщили ТАСС в ВДПО.

На сайте общества говорится, что службу Климкин начал в 1996 году с должности заместителя командира – начальника штаба Управления ГПС ГУВД Москвы. Затем служил в Центральном региональном центре МЧС России, возглавлял Управление ГПС МЧС России по Москве.

Также занимал должность главного государственного инспектора по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям столицы.

Удостоен звания "Почетный пожарный города Москвы".